PlayStation Plus Extra Premium: nuovi giochi da oggi, due classici guadagnano i Trofei

A partire da oggi, martedì 18 luglio, Sony aggiorna il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium con i nuovi giochi di luglio 2023 e c'è anche una sorpresa per quanto riguarda due vecchi classici, riproposti con supporto per i Trofei sbloccabili.

Tra i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di luglio 2023 troviamo tra gli altri It Takes Two, Sniper Elite 5, World War Z e Undertale.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium luglio 2023

It Takes Two PS4 37,350 GB PS5 45,459 GB Sniper Elite 5 PS4 59,458 GB PS5 91,471 GB Snowrunner PS4 27,245 GB PS5 22,307 GB World War Z PS4 46,775 GB PS5 21,588 GB The Ascent PS4 26,076 GB PS5 18,074 GB Dysmantle PS4 3,224 GB PS5 1,479 GB Undertale PS4 358 MB Melty Blood Type Lumina PS4 7,113 GB SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated PS4 15,857 GB Samurai Warriors 5 PS4 12,800 GB Dynasty Warriors 9 PS4 48,593 GB Circus Electrique PS4 7,600 GB My Little Pony A Maretime Bay Adventure PS4 3,410 GB PS5 2,140 GB Fast & Furious Spy Racers Rise of SH1FT3R PS4 4,800 GB PS5 4,711 GB Monster Jam Steel Titans PS4 16,500 GB

Per quanto riguarda i classici PlayStation, scopriamo che i due giochi della serie Twisted Metal hanno il supporto per i Trofei, nello specifico si parla di 31 diversi Trofei da sbloccare per Twisted Metal e 30 per Twisted Metal 2.