PlayStation Plus Extra e Premium: ci saranno giochi PS5 al day one stile Xbox Game Pass?

Come annunciato da Sony, il nuovo abbonamento PlayStation Plus arriva il 22 giugno in Europa, oltre all'abbonamento base saranno disponibili anche i piani Extra e Premium che includeranno l'accesso ad oltre 400 giochi per (quasi) tutte le vecchie console Sony. Ma ci saranno giochi PS5 al lancio, stile Xbox Game Pass, oppure no?

La risposta è no, il nuovo PlayStation Plus non è la risposta di Sony al Game Pass, gli abbonati Premium e Extra avranno accesso ad una vasta selezione di giochi per PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 (solamente in streaming via Cloud, i giochi PS3 non potranno essere scaricati), PlayStation 4, PlayStation 5 e PSP mentre non ci saranno giochi usciti su PlayStation Vita.

Ci saranno come detto giochi per PlayStation 5 in catalogo per gli abbonati ma non usciranno giochi nuovi al day one per gli iscritti, la filosofia come detto è molto diversa rispetto al Game Pass di Microsoft. Non è escluso che qualche gioco indipendente possa fare il suo debutto con la formula PlayStation Plus Premiere, come già accaduto qualche volta in passato, pensiamo ad esempio a Oddworld Soulstorm o Bugsnax, offerti come giochi PlayStation Plus nel mese di uscita.

Al momento la lineup dei giochi PS5 per gli abbonati PlayStation Plus Premium e Extra include Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal.