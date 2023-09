PlayStation Plus Extra e Premium: giochi di settembre annunciati questa settimana

La scorsa settimana, Sony ha reso disponibili i giochi PlayStation Plus Essential di settembre 2023, adesso si attende l'annuncio dei giochi Extra e Premium, in arrivo tra pochissimo. Quando? Questa settimana!

Se tutto andrà come previsto, Sony annuncerà i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di settembre 2023 mercoledì 13 settembre alle 17:30 ora italiana, i nuovi giochi per PS4 e PS5 saranno disponibili per il download dal martedì successivo, ovvero dal 19 settembre.

Al momento non ci sono rumor o leak sui giochi PlayStation Plus Premium ed Extra, sappiamo però quali sono i giochi PS Plus che lasciano il catalogo a settembre:

Chicory A Colorful Tale per PS5, PS4

Death end re;Quest 2 per PS4

Deathloop per PS5

Nidhogg II per PS4

Steep per PS4

Through The Darkest of Times per PS4

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands per PS4

Watch Dogs per PS4

Watch Dogs 2 per PS4

Dallo scorso 6 settembre l'abbonamento annuale PlayStation Plus costa di più, la quota di iscrizione 12 mesi ai profili Essential, Extra e Premium è aumentata in tutto il mondo, Italia compresa. Nessun aumento di prezzo si registra invece per gli abbonamenti mensili e trimestrali, che restano invariati nel costo e nei contenuti a disposizione.

E' disponibile anche il primo bonus PlayStation Plus di settembre per un videogioco di calcio appena uscito, ovvero eFootball 2024 di Konami.