PlayStation Plus Extra e Premium: quali giochi vengono rimossi a ottobre? Sono ben 16

Dopo aver annunciato i giochi PS Plus Extra e Premium di settembre 2023, Sony stila l'elenco dei videogiochi destinati ad abbandonare il catalogo del proprio servizio in abbonamento nel corso del mese di ottobre.

Con il consueto aggiornamento della sezione 'Ultima occasione per giocare' del PlayStation Store, il colosso tecnologico giapponese indica quei titoli che, purtroppo, diranno presto addio al catalogo dei videogiochi fruibili 'gratuitamente' dagli iscritti a PS Plus Extra o Premium.

L'elenco stilato dai curatori del negozio digitale di Sony conta ben sedici titoli, dai giochi tripla A ad alto budget ai progetti indipendenti più apprezzati dal grande pubblico. Scorrendo la lista dei 'futuri partenti' da PS Plus è davvero impossibile non notare Far Cry 4 e 5, le versioni rimasterizzate di Yakuza 3, 4 e 5, le gemme indie Inside e Limbo e le avventure horror The Quarry e The Medium. Eccovene l'elenco completo:

Astebreed

Clouds and Sheep 2

Far Cry 4

Far Cry 5

Gal Gunvolt

Goosebumps The Game

Inside

Limbo

Naruto to Baruto: Shinobi Striker

The Crew

The Medium

The Quarry

Torquel

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Tutti i giochi di cui sopra saranno disponibili su PlayStation Plus Extra e Premium fino alla mattina di martedì 17 ottobre: al netto della delusione rappresentata dalla qualità dei titoli che stanno per dire addio al servizio in abbonamento di Sony, un preavviso di quattro settimane è più che sufficiente per consentire alla community di completare o recuperare i giochi interessati prima della loro effettiva fuoriuscita dal catalogo di PS Plus. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale su PS Plus Extra e Premium e un settembre con tanti giochi.