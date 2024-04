PlayStation Plus Extra e Premium: gioite, ad aprile arriva MediEvil tra i classici PS1

Come promesso, rispettando un calendario ormai ampiamente collaudato, Sony ha annunciato oggi i nuovi giochi PlayStation Plus di aprile per gli abbonati Extra e Premium. E ci sono tante novità, tra cui due giochi disponibili sin dal day one.

Nello specifico ci riferiamo a Dave The Diver e Tales of Kenzera ZAU, disponibili rispettivamente dal 16 e dal 23 aprile. Tutti gli altri giochi del mese saranno invece disponibili per il download da PlayStation Store a partire dalla tarda mattinata di martedì 16 aprile.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium aprile

Dave The Diver PS4 e PS5 - 16 aprile

Tales of Kenzera ZAU PS5 - 23 aprile

Animal Well PS5 - 9 maggio

Oddballers PS4

Construction Simulator PS4, PS5

The Crew 2 PS4

Raji An Ancient Epic PS4, PS5

LEGO Ninjago Movie Videogame PS4

Nour Play With Your Food PS4, PS5

Deliver Us Mars PS4, PS5

LEGO Marvel's Avengers PS4

Miasma Chronicles PS5

Stray Blade PS5

Giochi PlayStation Plus Premium aprile 2024

Alone in the Dark The New Nightmare PS4 e PS5

Star Wars Rebel Assault II The Hidden Empire PS4 e PS5

MediEvil PS4 e PS5

Come parte della lineup Classic arrivano invece tre giochi della prima PlayStation, ovvero l'horror Alone in the Dark The New Nightmare, il mitico MediEvil e Star Wars Rebel Assault II The Hidden Empire, tutti e tre giocabili sia su PS4 che su PS5.

