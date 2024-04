PlayStation Plus Extra e Premium: imminente l'annuncio dei nuovi giochi, data e ora

E' atteso per questa settimana l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2024. Sony si appresta dunque a svelare i prossimi giochi in arrivo nel catalogo, due dei quali già rivelati nei giorni scorsi, in realtà.

I nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium verranno annunciati alle 17:30 ora italiana di mercoledì 10 aprile, a meno di eventuali stravolgimenti del calendario e/o imprevisti. I giochi saranno poi disponibili per il download su PS5 e PS4 a partire da martedì 16 aprile 2024.

Nuovi giochi PS Plus Extra Premium aprile 2024

Dave The Diver - 16 aprile

Tales of Kenzera ZAU - 23 aprile

Al momento come detto i giochi già annunciati ufficialmente sono due e tra questi troviamo Dave The Diver e Tales of Kenzera ZAU, entrambi disponibili sin dal day one su PlayStation Plus Extra e Premium. Questo vuol dire che nel giorno del lancio di tutti e due i giochi, gli abbonati ai due tier superiori di PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente i titoli in questione, senza costi aggiuntivi.

E chissà che tra i giochi in arrivo non possa esserci anche MediEvil per PS1 su PlayStation Plus Premium, il gioco è stato avvistato da Gematsu nei giorni scorsi e sembra che dietro le quinte qualcosa si stia muovendo. Ne sapremo di più mercoledì 10 aprile alle 17:30 ora italiana.

