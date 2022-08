PlayStation Plus Extra e Premium: un leak svela uno dei giochi gratis di agosto

Il "solito" billbil-kun di Dealabs ha svelato quello che sembra essere il primo gioco di agosto del catalogo PlayStation Plus Premium ed Extra, la lineup dovrebbe essere annunciata a metà mese ma intanto arriva una piccola anticipazioni.

Secondo il leaker, Ghost Recon Wildlands sarà uno dei giochi di agosto per gli abbonati Extra e Premium, accessibile come gioco del catalogo Ubisoft+ Classics. La stessa fonte aveva annunciato l'aggiunta dello sparatutto Ubisoft nel catalogo dei nuovi giochi gratis Xbox Game Pass di agosto 2022, come poi effettivamente avvenuto, la soffiata dunque è sicuramente attendibile considerando anche l'ottimo track record di billbil-kun legato agli annunci di PlayStation Plus e Game Pass.

Dopo aver fatto la sua comparsa su Game Pass quindi, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands si prepara a debuttare anche su Ubisoft+ Classics per gli abbonai PS Plus di livello Extra e Premium. Ad agosto gli abbonati PlayStation Plus Essentials possono scaricare tre nuovi giochi: Yakuza Like A Dragon, Little Nightmares e Tony Hawk's Pro Skater 1+2, la lineup Extra e Premium come detto non è ancora stata annunciata, ne sapremo sicuramente tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.

Cosa ne pensate di questa aggiunta? Si tratta di un gioco che proverete oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.