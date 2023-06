PlayStation Plus Extra e Premium: un mare di giochi a giugno! Ecco l'elenco completo

A stretto giro di posta dall'articolo del PS Blog sui giochi PlayStation Plus Extra e Premium di giugno, arriva una 'correzione' da parte di PlayStation UK: i videogiochi destinati a entrare nel catalogo dei titoli fruibili 'gratuitamente' dagli iscritti ai tier Extra e Premium di PS Plus, infatti, sono molti di più!

A partire dalla giornata di martedì 20 giugno, gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium avranno infatti l'opportunità di rimpolpare la propria ludoteca digitale accogliendo oltre 20 videogiochi appartenenti ai generi più disparati.

La lista dei 'nuovi arrivi' nel servizio in abbonamento di Sony spazia dagli sparatutto open world come Far Cry 6 (qui trovate la nostra recensione di Far Cry 6) alle esperienze roguelike a tinte action platform come Rogue Legacy 2, per poi abbracciare i beat'em up votati alla cooperativa come TMNT Shredder's Revenge. Ma andiamo con ordine passando in rassegna tutti i videogiochi che stanno per entrare a far parte del catalogo degli iscritti a PS Plus Extra e Premium:

Inscryption

Far Cry 6

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Rogue Legacy 2

Soulstice

Tacoma

Deus Ex: Mankind Divided

Killing Floor 2

Lonely Mountains: Downhill

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

Hundred Days: Winemaking Simulator

A Hat in Time

Carto

Forager

Dodgeball Academia

The Wild at Heart

Redout 2

Thief

MX vs ATV Legends

PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay!

My Friend Peppa Pig

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

The Talos Principle: Deluxe Edition

Elex 2

PlayStation Plus Premium: Giochi Classici

Killzone: Liberation (PSP)

Worms (PS1)

Herc’s Adventures (PS1)

E voi, cosa ne pensate dei prossimi videogiochi che stanno per entrare a far parte del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Sony si appresta a celebrare il primo anno del Nuovo PS Plus con tante sorprese e iniziative che coinvolgono la community PlayStation, tanto su PS4 quanto su PlayStation 5.