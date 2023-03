PlayStation Plus Extra e Premium: Marvel's Avengers abbandonerà presto il catalogo

La scorpacciata di giochi PS Plus Extra e Premium a marzo fa il paio con l'annuncio dell'imminente addio di Marvel's Avengers dal catalogo dei titoli accessibili 'gratuitamente' dagli abbonati ai tier più avanzati di PlayStation Plus.

La chiacchierata avventura supereroica di Crystal Dynamics, di conseguenza, lascerà presto l'elenco dei giochi fruibili dagli iscritti a PS Plus Extra e Premium. Il termine ultimo per poter partecipare alle attività dell'Iniziativa Avengers su PlayStation Plus è fissato per la giornata di venerdì 31 marzo.

Sempre per il 31 marzo è previsto il primo step che porterà alla definitiva chiusura di Marvel's Avengers su tutte le piattaforme: a fine mese è infatti atteso il lancio dell'Update 2.8, l'ultimo aggiornamento contenutistico che porterà in dote degli elementi inediti nella storia e nelle attività endgame.

Il supporto ufficiale proseguirà invece fino al 30 settembre 2023, dopodiché Marvel's Avengers verrà rimosso da tutti i negozi digitali su PC, PlayStation e Xbox: gli acquirenti del gioco, d'altronde, potranno continuare ad accedervi a prescindere dalla propria piattaforma d'elezione e avranno modo di partecipare a tutte le missioni, alle sfide della campagna singleplayer e alle battaglie da vivere in multiplayer.