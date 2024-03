PlayStation Plus Extra e Premium: a marzo arrivano RE3 Remake e Marvel's Midnight Suns

Come da copione, Sony ha finalmente annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di marzo 2024, questo mese gli abbonati ai due livelli superiori di PS Plus possono scaricare una selezione di nuovi titoli per PS5 e PS4, oltre ai classici PlayStation.

Questo mese arrivano NBA 2K24, Marvel's Midnight Suns, l'acclamato Resident Evil 3 Remake, il coloratissimo LEGO DC Supervillains e Dragon Ball Z Kakarot per PS5, mentre tra i classici trovano spazio Jak and Daxter The Lost Frontier, Gods Eater Burst e JoJo's Bizarre Adventure AllStar Battle R.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition PS4, PS5

Marvel's Midnight Suns PS4, PS5

Resident Evil 3 Remake PS4, PS5

LEGO DC Supervillains PS4

Mystic Pillars Remastered PS5

Blood Bowl 3 PS4, PS5

Super Neptunia RPG PS4

Dragon Ball Z Kakarot PS5

Giochi PlayStation Plus Premium

Jak and Daxter The Lost Frontier PS4, PS5

Cool Boarders PS4, PS5

Gods Eater Burst PS4, PS5

Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy PS4

JoJo's Bizarre Adventure AllStar Battle R PS4

I nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di marzo 2024 sono disponibili per il download dal 19 marzo, lo stesso giorno questi giochi abbandoneranno il catalogo PlayStation Plus Extra Premium: Sid Meier's Civilization VI, Tchia, Ghostwire Tokyo, NEO The World Ends With You, Haven, Code Vein e Outer Wilds.

