PlayStation Plus Extra Premium di novembre: nuovi giochi annunciati, c'è Dragon's Dogma

A novembre, il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium si aggiorna con nuovi titoli per PS4, PS5 e vecchi classici. Dopo aver reso disponibili i giochi PlayStation Plus Essential di novembre, Sony annuncia ora le novità per i due tier superiori.

Sappiamo che Teardown è disponibile ora su PlayStation Plus Premium e Extra dal day one, ma questo mese gli iscritti possono scaricare anche altri titoli tra cui Dragon's Dogma Dark Arisen, Dead Island Riptide Definitive Edition, Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxi Boost On e Eiyuden Chronicle Rising.

Giochi PlayStation Plus Extra Premium novembre 2023

Teardown PS5

Dragon's Dogma Dark Arisen PS4

Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxi Boost On PS4

Dead Island Riptide Definitive Edition PS4

Superliminal PS4, PS5

Eiyuden Chronicle Rising PS4, PS5

Nobunaga's Ambition Taishi PS4

Alternate Jake Hunter Daedalus The Awakening of Golden Jazz PS4<

River City Melee Mach!! PS4

PlayStation Plus Premium

Grandia PS4, PS5

Jet Moto PS4, PS5

Up PS4, PS5

Klonoa Phantasy Reverie Series PS4/PS5

PaRappa The Rapper 2 PS4

Tra i classici per gli abbonati Premium figurano invece, Jet Moto, Up, Klonoa Phantasy Reverie Series e PaRappa The Rapper 2. Tutti i giochi citati sono disponibili dal 21 novembre con la sola eccezione di Teardown ora disponibile per il download da PlayStation Store. Cosa ne pensate della lineup di novembre? Fatecelo sapere qui sotto con un commento.