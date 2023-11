PlayStation Plus Extra e Premium di novembre: oggi l'annuncio dei nuovi giochi

Ci siamo, mancano poche ore all'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di novembre 2023: i due cataloghi del servizio Sony si preparano ad accogliere i diversi nuovi giochi previsti per questo mese e pronti a soddisfare le esigenze di tutti gli abbonati.

Salvo improvvisi cambiamenti dell'ultimo momento, l'annuncio dei giochi che andranno ad arricchire l'offerta dei tier Extra e Premium del PlayStation Plus è previsto per oggi alle ore 17:30 italiane. Per ora sappiamo con certezza che Teardown è uno dei giochi che verranno aggiunti al servizio per novembre, ma voci di corridoio potrebbero aver anticipato anche l'arrivo di un classico Pixar tra i giochi PlayStation Plus Premium. Non resta dunque che attendere questo pomeriggio per scoprire nel dettaglio tutto ciò che Sony ha da offrire ai suoi fan.

Nel frattempo per ingannare l'attesa vi ricordiamo anche quali sono i giochi di novembre relativi all'abbonamento Essential e dunque disponibili per chiunque sia iscritto a PlayStation Plus: si tratta di Mafia II Definitive Edition, Aliens Fireteam Elite e Dragon Ball The Breakers. Tutti e tre i giochi di questo mese sono disponibili per il download in versione PlayStation 4, ma grazie alla retrocompatibilità sono ovviamente giocabili senza alcun problema su PlayStation 5.