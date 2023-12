PlayStation Plus Extra e Premium: oggi l'annuncio dei nuovi giochi di dicembre

Arrivati a metà mese, Sony si prepara ad annunciare i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre, chiudendo così un 2023 davvero ricco di giochi per tutti i livelli (Essential, Extra e Premium).

Un leak sembra aver anticipato il primo gioco PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre, se l'anticipazione si rivelerà esatta, gli abbonati potranno presto scaricare Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, spin-off della saga Square Enix sviluppato da Team Ninja. Un gioco accolto in realtà in maniera non proprio positiva da pubblico e critica (recuperate la nostra recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin) ma che potrebbe trovare nella pubblicazione su PlayStation Plus una nuova vetrina per aumentare la player base.

Non ci sono al momento altre anticipazioni e dunque non ci resta che aspettare, Sony annuncerà i nuovi giochi PS Plus alle 17:30 (ora italiana) di mercoledì 13 dicembre, tra poche ore quindi avremo un quadro più chiaro della situazione. E chissà che non si avveri anche il rumor che vorrebbe un gioco di Star Wars arrivare presto su PlayStation Plus Extra e Premium.

Nel frattempo, ecco l'elenco dei giochi che lasciano il catalogo PlayStation Plus a gennaio 2024, tra cui It Takes Two e Devil May Cry V Special Edition.