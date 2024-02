PlayStation Plus Extra Premium: oggi l'annuncio dei nuovi giochi di febbraio 2024

Quest'oggi, Sony annuncerà finalmente i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2024, dopo aver pubblicato i giochi PS Plus Essential la scorsa settimana. L'annuncio è atteso a brevissimo, ecco data e ora da segnare come promemoria.

Mercoledì 14 febbraio alle 17:30 ora italiana Sony vuoterà il sacco sui nuovi giochi in arrivo nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium a partire dalla tarda mattinata di venerdì 20 febbraio. Al momento non ci sono ancora leak o anticipazioni ma potrebbe essere solamente questione di pochissime ore prima che i "soliti" insider ci svelino in anteprima parte dei giochi in arrivo.

Se siete abbonati a PlayStation Plus Premium, questo mese potete scaricare le versioni complete di Marvel's Spider-Man 2 e Alan Wake 2 e giocare per due ore, una buona occasione per provare con mano due dei giochi più acclamati dello scorso autunno.

Gli abbonati PlayStation Plus (qualsiasi livello, sia Extra, Premium o Essential) questo mese possono scaricare gratis il pacchetto VOLPE Immersion per The Finals con un ciondolo, spray e skin per lanciafiamme, pistola, spada, fucile a pompa, torretta e scudo. Infine vi segnaliamo la nuova promo San Valentino con PlayStation Plus per risparmiare sull'acquisto di controller e accessori PlayStation 5 acquistati sullo store PlayStation Direct.