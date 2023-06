PlayStation Plus Extra e Premium: oggi l'annuncio dei nuovi giochi di giugno 2023

Gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium scopriranno oggi pomeriggio i giochi in arrivo a giugno nel catalogo PS Plus, Sony si prepara infatti ad annunciare i nuovi giochi di giugno 2023 per gli abbonati ai due tier superiori.

Nello specifico bisognerà attendere fino alle 17:30 ora italiana per scoprire l'elenco dei giochi in arrivo a partire da martedì 20 giugno. Un leak ha svelato che Herc's Adventures arriverà presto PlayStation Plus Premium, purtroppo non ci sono altri rumor in merito ma come accade sempre più spesso, un leak potrebbe arrivare nelle prossime ore, prima dell'annuncio ufficiale di Sony. Nel frattempo, ecco i giochi che escono da PlayStation Plus a giugno:

9 Monkeys of Shaolin PS4

John Wick Hex PS4

No Straight Roads PS4

Party Hard PS4

Red Faction PS4

Red Faction II PS4

Redeemer Enhanced Edition PS4

Wytchwood PS5, PS4

Agents of Mayhem PS4

Ash of Gods Redemption PS4

KeyWe PS5, PS4

Black Mirror PS4

Defense Grid 2 PS4

Descenders PS4

Fire Pro Wrestling World PS4

Gods Will Fall PS4

Joe Dever's Lone Wolf Console Edition PS4

Ricordatevi di consultar anche le nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus Essential di luglio 2023, questi verranno annunciati come di consueto l'ultimo mercoledì del mese di giugno, dunque tra poco più di dieci giorni. Non sapete come passare il tempo? Per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium c'è la demo gratis di Hogwarts Legacy, disponibile ora per il download.