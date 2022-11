PlayStation Plus Extra e Premium: oggi l'annuncio dei nuovi giochi gratis

Oggi, mercoledì 9 novembre, dovrebbe essere la giornata giusta per l'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium, con Sony che dovrebbe svelarli ufficialmente nel corso del pomeriggio, tra le 17:00 e le 18:00 ora italiana.

I giochi gratis PlayStation Plus Essentials di novembre sono stati annunciati alla fine di ottobre mentre l'annuncio dei giochi per gli abbonati Extra e Premium dovrebbe arrivare come detto proprio oggi pomeriggio, i titoli saranno poi disponibili per il download a partire da martedì 15 novembre.

Questo mese si festeggia il ventesimo anniversario di Ratchet & Clank e per l'occasione il catalogo PlayStation Plus Premium si arricchisce con le versioni PlayStation 3 di Ratchet & Clank, Ratchet & Clank 2 Fuoco a Volontà, Ratchet & Clank 3, Ratchet & Clank Gladiator e Ratchet & Clank Armi di Distruzione. Altro gioco che potrebbe arrivare questo mese su PlayStation Plus Premium è Syphon Filter 3, uscito originariamente sulla prima PlayStation nell'autunno 2001, si tratta però solamente di una speculazione e non ci sono conferme in merito, ne sapremo di più tra pochissime ore.

A novembre una serie di giochi lasceranno il catalogo PlayStation Plus Extra: Mafia Definitive Edition, Mafia II Definitive Edition, Mafia III Definitive Edition, MXGP 2021 The Official Motocross Videogame e Ride 4 non sono più disponibili a partire dal 15 novmbre 2022.