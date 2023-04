PlayStation Plus Extra e Premium: oggi l'annuncio dei giochi gratis PS4 e PS5 di aprile

Nella giornata di oggi (mercoledì 12 aprile), Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium per PS4 e PS5, l'appuntamento è previsto per le 17:30 ora italiana, a meno di eventuali cambiamenti e/o imprevisti che potrebbero portare ad un rinvio dell'annuncio, anche se questo scenario appare decisamente improbabile.

Dunque, tra poche ore scopriremo i nuovi giochi del catalogo PlayStation Plus per gli abbonati Extra e Premium, al momento non sono emersi leak e non ci sono rumor di alcun tipo, dunque dobbiamo necessariamente attendere l'annuncio ufficiale di Sony.

Alcuni giocatori hanno ipotizzato l'aggiunta di Horizon Forbidden West Burning Shores nel catalogo di aprile, tuttavia questa possibilità appare decisamente remota, dal momento che i preordini del DLC sono aperti da tempo e in questo caso sarebbe stata necessaria una comunicazione più trasparente, così da avvisare i giocatori con netto anticipo.

I giochi PlayStation Plus Premium ed Extra saranno disponibili per il download su PS4 e PS5 da martedì 18 aprile. In attesa di saperne di più potete scaricare uno Zelda-Like gratis su PlayStation Plus e riscattare le ricompense PS Plus gratis, tra cui un nuovo bundle Call of Duty, tante novità dunque ad aprile per gli abbonati di qualsiasi livello al servizio targato PlayStation.