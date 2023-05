PlayStation Plus Extra Premium: oggi l'annuncio dei giochi di maggio 2023

Se i nostri calcoli sono corretti, oggi Sony dovrebbe annunciare i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di maggio 2023 per PS4 e PS5 disponibili poi per il download a partire da martedì 16 maggio.

L'annuncio avverrà oggi pomeriggio (mercoledì 10 maggio) alle 17:30 ora italiana, a meno di eventuali cambiamenti e/o imprevisti che potrebbero far slittare la data dell'annuncio. C'è già un gioco confermato: Humanity esce day one su PlayStation Plus Extra e Premium, altri giochi invece non sono stati (ancora?) svelati ma i consueti leak potrebbero arrivare più avanti nel corso della giornata, in tarda mattinata o nelle prime ore del pomeriggio.

Martedi 16 maggio inoltre più di 30 giochi abbandoneranno il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, tra cui Marvel's Spider-Man, FlatOut 4 Total Insanity, Virginia, Mighty No. 9 e Metro 20233 Redux e Metro Last Light Redux.

Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition

Marvel's Spider-Man

FlatOut 4 Total Insanity

Virginia

Dreamfall Chapters

TT Isle of Man Ride on the Edge 2

MX vs. ATV All Out

Tour de France 2021

Graveyard Keeper

KONA

Relicta

Shenmue 3

This War of Mine The Little Ones

Metro Last Light Redux

Metro 2033 Redux

Kingdom Come Deliverance

Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy!

Left Alive

Star Ocean First Departure R

Windbound

Chronos Before the Ashes

Pathfinder Kingmaker Definitive Edition

Deadlight Director's Cut

Homefront The Revolution

Mighty No. 9

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered

NBA 2K Playgrounds 2

Balan Wonderworld

Resident Evil

How to Survive Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Last Day of June

I giochi PlayStation Plus Essential maggio 2023 sono ora disponibili per il download: gli abbonati di qualsiasi livello possono scaricare gratis GRID Legends, Chivalry 2 e Descenders.