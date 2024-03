PlayStation Plus Extra e Premium: oggi l'annuncio dei giochi di marzo, ancora nessun leak

Manca poco all'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di marzo 2024, Sony li annuncerà ufficialmente oggi pomeriggio alle 17:30 ora italiana, seguendo un calendario ormai consolidato, a meno di cambiamenti improvvisi e/o imprevisti.

Purtroppo non ci sono al momento leak o anticipazioni ma chissà che nelle prossime ore le "solite" fonti (chi ha detto Dealabs?) non possano anticipare qualcosa prima dell'orario di annuncio. Per ingannare il tempo potete scaricare i giochi gratis PlayStation Plus Essential di marzo 2024, questo mese sono ben quattro i titoli per gli abbonati: SIFU, Hello Neighbor 2, Destiny 2 La Regina dei Sussurri e F1 23, tutti disponibili nella doppia versione compatibile con PS4 e PS5.

Presto, inoltre questi questi giochi abbandonano il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium e a partire dalla tarda mattinata di martedì 19 marzo non saranno più disponibili, in contemporanea con l'arrivo dei nuovi giochi del mese:

Civilization VI

Tchia

Ghostwire Tokyo

NEO The World Ends With You

Haven

Code Vein

Outer Wilds

Volete provare PlayStation Plus gratis per una settimana e senza impegno? Potete farlo acquistando l'uovo di Pasqua PlayStation e KitKat, all'interno di ogni uovo oltre ad un Golden Bunny di cioccolata e wafer si trova infatti un voucher per riscattare sette giorni di abbonamento al profilo PlayStation Plus Premium.

