PlayStation Plus Extra e Premium: oggi l'annuncio dei giochi di settembre

Giunti a metà mese arriva anche l'appuntamento con l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di settembre 2023: mettetevi comodi perché oggi pomeriggio scopriremo la lineup completa delle novità per gli abbonati PS Plus ai due livelli superiori.

L'annuncio è atteso per le 17:30 di oggi (mercoledì 13 settembre), i nuovi giochi saranno poi disponibili da martedì 19 settembre per il download su PS4 e PS5. Nelle scorse ore un leak ha svelato in anticipo giochi PlayStation Plus Extra e Premium di settembre, la lista diffusa include sei giochi ma non è completa e gli altri titoli verranno oggi pomeriggio.

Leak PlayStation Plus settembre 2023

NieR Replicant

Star Ocean The Divine Force

Sid Meier's Civilization 6

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

13 Sentinels Aegis Rim

Unpacking

L'elenco diffuso include NieR Replicant, Star Ocean The Divine Force, 13 Sentinels Aegis Rim, Sid Meier's Civilization VI, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 e Unpacking. Titoli sicuramente interessanti per gli appassionati dei rispettivi generi, che vanno ad arricchire il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, restiamo in attesa di scoprire gli altri giochi in arrivo.

Vi ricordiamo inoltre che sono ora disponibili da scaricare gratis i giochi PlayStation Plus Essential di settembre: Black Desert Traveler Edition, Saints Row (2022) e Generation Zero, tutti e tre compatibili sia con PS4 che con PS5.