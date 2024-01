PlayStation Plus Extra e Premium: oggi arriva l'annuncio dei nuovi giochi di gennaio

Ci siamo quasi, nella giornata di oggi Sony annuncerà finalmente i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium per PS4 e PS5, disponibili per il download da martedì 16 gennaio. Mettetevi comodi, tra poche ore ne sapremo di più.

L'annuncio dei giochi PS Plus Extra e Premium di gennaio è previsto per mercoledì 10 gennaio alle 17:30 ora italiana, a meno di eventuali cambi di programma o imprevisti. Nel momento in cui scriviamo non ci sono leak o anticipazioni sui giochi che si aggiungeranno ai cataloghi Extra e Premium ma non è escluso che nelle prossime ore i "soliti" leaker possano rovinare la sorpresa annunciando in anticipo alcuni dei giochi in arrivo.

Sono invece già noti i giochi che abbandonano PlayStation Plus Extra e Premium a gennaio, a metà mese gli abbonati dovranno salutare una serie di titoli come It Takes Two, Devil May Cry V e Devil May Cry V Special Edition, Mitsurugi Kamui Hikae, SnowRunner, Pillars of Eternity II Deadfire Ultimate Edition, The MISSING J.J. Macfield and the Island of Memories, JETT The Far Shore + Given Time e OMNO.

Sono invece già disponibili per il download i giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024 tra cui A Plague Tale Requiem, Nobody Saves The World e Evil West.