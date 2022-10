PlayStation Plus Extra e Premium: quanto pesano i giochi di ottobre?

Da martedì potrete finalmente scaricare i giochi di ottobre per PlayStation Plus Extra e Premium. A questo giro sono proprio tanti (si tratta dell'aggiornamento più corposo della finora breve storia del nuovo servizio) dunque gli hard disk e gli SSD delle vostre console verranno messi a dura prova: ecco quanto spazio dovete liberare.

Questo mese possono gioire in particolar modo i fan delle serie Assassin's Creed, Dragon Quest e Yakuza, vista la grande rappresentanza di giochi inclusa nell'aggiornamento. La versione definitiva di Grand Theft Auto: Vice City (che tra l'altro aveva già fatto parte di PlayStation Now ad inizio anno) vi aiuterà a ingannare l'attesa per l'annuncio di GTA 6, mentre ai giocatori desiderosi di next-gen è dedicato un solo gioco esclusivo per PlayStation 5, The Medium.

Nuovi giochi per PlayStation Plus Extra

Assassin's Creed Odyssey (PS4): 82,030 GB

Assassin's Creed Syndicate (PS4): 43,674 GB

Assassin's Creed III Remastered (PS4): 63,238 GB

Assassin's Creed Chronicles China (PS4): 3,144 GB

Assassin's Creed Chronicles Russia (PS4): 5,041 GB

Assassin's Creed Chronicles India (PS4): 3,613 GB

Dragon Quest Builders (PS4): ~900 MB

Dragon Quest Builders 2 (PS4): ~2,5 GB

Dragon Quest Heroes (PS4): ~22,2 GB

Dragon Quest Heroes II (PS4): 23,223 GB

Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Edizione Definitiva (PS4): 30,553 GB

GTA Vice City: The Definitive Edition (PS4 e PS5): 11,006 GB - 11,976 GB

Hohokum (PS4): 2,949 GB

Inside (PS4): 3,459 GB

The Medium (PS5) : 26,376 GB

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4) 24,932 GB

Nuovi giochi per PlayStation Plus Premium

Ultra Street Fighter IV (PS4): 16,489 GB

Limbo (PS4): 185 MB

Yakuza 3 Remastered (PS4): 16,065 GB

Yakuza 4 Remastered (PS4): 22.530 GB

Yakuza 5 Remastered (PS4): 28,385 GB

I nuovi classici per PlayStation 3 - Castlevania: Lords of Shadow ed Everyday Shooter - non sono inclusi in lista poiché possono essere riprodotti solamente in streaming.

Tutti i nuovi giochi di PlayStation Plus Extra e Premium, ribadiamo, saranno disponibili a partire da martedì 18 ottobre. Gli abbonati al piano Essential possono continuare a godersi i giochi PlayStation Plus gratis di ottobre (Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot), che rimarranno nella Instant Game Collection fino a Lunedì 7 novembre.