PlayStation Plus Extra e Premium: quanto pesano e quando escono i giochi di gennaio?

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2023, ma quanto pesano e quando escono? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle dimensioni e la data di uscita.

Il "solito" PlayStation Game Size ci aggiorna sul peso dei giochi per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium, tra cui troviamo Dragon Ball FighterZ, Erica, Just Cause 4 Reloaded, Devil May Cry V Special Edition e Back 4 Blood.

Dimensioni giochi PS Plus Extra e Premium gennaio 2023

Dragon Ball FighterZ PS4 7.255 GB

Erica PS4 40.171 GB

Omno PS4 2.164 GB

Just Cause 4 Reloaded PS4 58.999 GB

Devil May Cry 5

PS4 37.263 GB

PS5 42.489 GB

Back 4 Blood

PS4 44.633 GB

PS5 62.395 GB

Jett The Far Shore

PS4 9.288 GB

PS5 4.744 GB

Life is Strange

PS4 15.098 GB

Base Game 2.811 GB

Episode 2 2.111 GB

Episode 3 2.737 GB

Episode 4 3.324 GB

Episode 5 4.115 GB

Life is Strange Before the Storm

PS4 21.775 GB

Base Game 10.710 GB

Episode 2 5.242 GB

Episode 3 5.823 GB

Per quanto riguarda la data di uscita, tutti i giochi citati qui sopra saranno disponibili per il download su PS4 e PS5 dal 17 gennaio. Ricordiamo che inizialmente era previsto anche Sayonara Wild Hearts tra i giochi PS Plus di gennaio ma Sony ha poi rivelato che il gioco è stato annunciato per errore e dunque non è previsto questo mese per gli abbonati Extra e Premium.