PlayStation Plus Extra Premium: presto la verità, oggi l'annuncio dei giochi di ottobre

Mancano poche ore all'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2023, il reveal è previsto per il pomeriggio di oggi, mercoledì 11 ottobre, anche se l'annuncio è stato parzialmente anticipato dal consueto leak dell'insider billbil-kun. Ma prestissimo scopriremo la verità.

L'annuncio ufficiale di Sony è previsto per le 17:30 ora italiana, in questa occasione scopriremo gli altri giochi mancanti nella lista diffusa dal famoso insider, questa infatti non è completa, come sottolineato dal leaker.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium ottobre 2023

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology House of Ashes

Disco Elysium The Final Cut

Gungrave G.O.R.E

Elite Dangerous

Far Changing Tides

Dead Island Definitive Edition

Alien Isolation

Tra i giochi del mese troviamo Gotham Knights, The Dark Pictures Anthology House of Ashes, Disco Elysium The Final Cut, Gungrave G.O.R.E., Elite Dangerous, Alien Isolation e Dead Island Definitive Edition. Secondo alcuni rumor inoltre, The Last of Us Parte 2 arriverà presto su PlayStation Plus, che uno dei giochi non rivelati da billbil-kun possa essere proprio l'avventura di Naughty Dog.

Ricordiamo infine che gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium possono guardare film gratis su Sony Pictures Core e accedere a una selezione di circa cento film tra cui Peter Coniglio, Punisher Zona di Guerra, Quel che resta del giorno, Smashed, Snatch Lo Strappo, Starship Troopers Attacco su Marte e Terminator Salvation.