PlayStation Plus Extra e Premium: impossibile riscattare i DLC, ma c'è una soluzione

Il nuovo corso di PlayStation Plus è ormai una realtà in tutti i maggiori mercati videoludici del mondo, Italia inclusa, tuttavia sussistono ancora una serie di problematiche irrisolte da Sony.

Stando alle numerose segnalazioni reperibili in rete, un'ampia fetta di abbonati ai piani Extra e Premium sono impossibilitati a scaricare i DLC dei giochi inclusi nel catalogo sulle loro console. Parliamo, ad esempio, dei contenuti scaricabili di prodotti come Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition, Control Ultimate Edition e Council Complete Edition.

Il problema è noto fin dal lancio del nuovo servizio in Asia a maggio, ma Sony non è ancora intervenuta per risolverlo in via definitiva. Pare tuttavia che i giocatori abbiano trovato un modo per aggirarlo: basterebbe infatti dirigersi sulle pagine dei DLC dei giochi interessati e cliccare sul pulsante "Gratuito" per riscattarli in via definitiva. Questo workaround starebbe funzionando per la maggior parte dei videogiocatori, anche se sui social ci sono degli utenti che lamentano problemi anche dopo averlo messo in pratica. La palla passa dunque a Sony, l'unica in grado di sistemare la criticità una volta per tutte.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che tra due giorni saranno messi a disposizione i tre nuovi giochi gratis per PlayStation Plus Essential, Extra e Premium.