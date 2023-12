PlayStation Plus Extra e Premium: quando annunciano i giochi di gennaio 2024?

Vi state godendo i giochi per PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2023? Siamo sicuri di sì, ma nella dura carriera di ogni videogiocatore è importante anche una sana dose di programmazione: ecco perché ci teniamo a svelarvi quando saranno annunciati i giochi di gennaio 2024.

Quando annunciano e quando escono i giochi PS Plus Extra e Premium di gennaio 2024?

Le novità per i due piani più prestigiosi di PlayStation Plus seguono ormai una rigida programmazione, venendo annunciate sempre il mercoledì della settimana immediatamente successiva al lancio dei giochi mensili di Essential. Per questo motivo, possiamo anticiparvi con una certa sicurezza che i prossimi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium verranno annunciati mercoledì 10 gennaio 2024, come al solito alle 17:30 spaccate sulle pagine del blog istituzionale dei casa PlayStation. Il lancio nei rispettivi piani avverrà invece la settimana immediatamente successiva, più precisamente nella mattinata di martedì 16 gennaio.

Adesso che sapete quando avverrà la prossima infornata, potete programmarvi per bene le prossime settimane di gioco in modo da godervi al meglio le novità di questo mese, tra le quali sono comprese Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Grand Theft Auto V, MotoGP 23 e Salt and Sacrifice se parliamo di Extra, e Mega Man Legacy Collection 1&2 se invece parliamo dei classici per la selezione di PlayStation Plus Premium.

E i giochi di gennaio 2024 per PlayStation Plus Essential?

I giochi di Extra e Premium non vi bastano? Allora sappiate che i giochi di gennaio 2024 per PlayStation Plus Essential verranno annunciati mercoledì 27 dicembre, con il lancio effettivo programmato per martedì 2 gennaio. Ciò significa che avete tempo fino a lunedì 1° gennaio per riscattare i giochi PlayStation Plus Essential di dicembre 2023, non vi scordate!