PlayStation Plus Extra Premium: quando annunciano i nuovi giochi di giugno?

A fine maggio Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus Essential di giugno 2023 mentre non ci sono ancora notizie riguardo i giochi del catalogo Extra e Premium. Quando verranno annunciati? Ecco la data da segnare sul calendario.

I giochi PlayStation Plus Extra e Premium di giugno 2023 verranno annunciati mercoledì 14 giugno alle 17:30 ora italiana (salvo imprevisti e/o improvvisi cambi di programma non comunicati) per poi essere disponibili per il download da martedì 20 giugno.



Sappiamo che Herc's Adventures dovrebbe debuttare a giugno su PlayStation Plus Premium mentre al momento non ci sono altri leak sui giochi in arrivo questo mese per gli abbonati ai due livelli superiori di PS Plus. Sono invece stati resi noti i giochi che abbandoneranno il catalogo PlayStation Plus a giugno 2023:

9 Monkeys of Shaolin PS4

John Wick Hex PS4

KeyWe PS5, PS4

No Straight Roads PS4

Party Hard PS4

Red Faction PS4

Red Faction II PS4

Redeemer Enhanced Edition PS4

Wytchwood PS5, PS4

Agents of Mayhem PS4

Ash of Gods Redemption PS4

Black Mirror PS4

Defense Grid 2 PS4

Descenders PS4

Fire Pro Wrestling World PS4

Gods Will Fall PS4

Joe Dever's Lone Wolf Console Edition PS4

Fino al 12 giugno tutti gli abbonamenti PlayStation Plus sono scontati del 25% , offerta valida per le sottoscrizioni annuali da 12 mesi, sicuramente una buona occasione di risparmio per chiunque voglia entrare nel mondo PlayStation Plus o