PlayStation Plus Extra Premium: quando annunciano i nuovi giochi di luglio?

Sony ha pubblicato i nuovi giochi PlayStation Plus Essential per PS4 e PS5, tuttavia restano da annunciare i giochi PlayStation Plus Extra e Premium del mese di luglio: ecco la data da segnare sul calendario per non mancare a questo appuntamento.

Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di luglio 2023 nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio, alle 17:30 ora italiana, a meno di eventuali cambi di programma e/o imprevisti. I giochi saranno poi disponibili da martedì 18 luglio su PlayStation Store.

Non ci sono ancora leak o rumor sui nuovi giochi in arrivo, conosciamo già però i giochi che lasciano il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium dal 18 luglio:

Saints Row Gat Out of Hell PS4

Stray PS5 e PS4

Bioshock Remastered PS4

Bioshock 2 Remastered PS4

Bioshock Infinite The Complete Edition PS4

Borderlands The Handsome Collection PS4

Rogue Stormers PS4

Marvel's Avengers Definitive Edition PS5 e PS4

Fluster Cluck PS4

Raiden V Director's Cut PS4

Nel frattempo potete scaricare i giochi della lineup PlayStation Plus Essential di luglio per PS4 e PS5, questo mese l'offerta di Sony prevede Alan Wake Remastered, Call of Duty Black Ops Cold War e Endling Extinction is Forever. Tre giochi molto diversi tra loro ma che non faticheranno ad appassionare gli amanti dei rispettivi generi di appartenenza.