PlayStation Plus Extra e Premium: quando annunciano e quando escono i giochi di settembre?

Sono da poco disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di settembre 2023, scaricabili su PS4 e PS5. Ma come sempre restiamo in attesa dell'annuncio dei giochi PS Plus per gli abbonati Extra e Premium. Quando arriverà? Ecco la data da segnare sul calendario.

Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di settembre 2023 nel pomeriggio di mercoledì 13 settembre alle 17:30 ora italiana, seguendo un calendario ormai collaudato da tempo. I nuovi giochi saranno poi disponibili per il download dal martedì successivo.



Non ci sono ancora rumor, leak o speculazioni sui giochi Premium ed Extra, sappiamo però quali sono i giochi che lasceranno il catalogo a metà settembre:

Chicory A Colorful Tale – PS5, PS4

Death end re;Quest 2 – PS4

Deathloop – PS5

Nidhogg II – PS4

Steep – PS4

Through The Darkest of Times – PS4

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands – PS4

Watch Dogs – PS4

Watch Dogs 2 – PS4

Gli abbonati Essential, Extra e Premium possono invece già scaricare tre nuovi giochi per PS4 e PS5:

Saints Row PS4 e PS5

Generation Zero PS4 compatibile PS5

Black Desert Traveler Edition PS4 compatibile PS5

Da oggi l'abbonamento annuale a PlayStation Plus costa di più , lain tutto il mondo, Italia compresa. Nessun aumento di prezzo invece per gli abbonamenti da un mese e tre mesi.