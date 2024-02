PlayStation Plus Extra e Premium: quando escono i giochi di febbraio e quanto pesano?

Il 14 febbraio Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2024 con gli abbonati che potranno presto scaricare una nuova ondata di titoli giocabili su PS5 e PS4.

Ma quando escono e quanto pesano i nuovi giochi PS Plus Extra e Premium di questo mese e quando saranno disponibili per il download? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

PlayStation Plus Extra e Premium febbraio 2024

Tales of Arise PS4, PS5 - 45 GB

Assassin’s Creed Valhalla PS4, PS5 55 GB

LEGO Worlds PS4 - 31 GB

Need for Speed Unbound PS5 35 GB

The Outer Worlds Spacer's Choice Edition PS5 - 28 GB

LEGO Jurassic World PS4 - 22 GB

Roguebook PS4, PS5 - peso non disponibile

Rogue Lords PS4 - peso non disponibile

Tales of Zestiria PS4 - peso non disponibile

PlayStation Classic febbraio 2024

Resistance Retribution PS4, PS5 - 480 MB

Jet Rider 2 PS4, PS5 - peso non disponibile

Tales of Symphonia PS4, PS5 - peso non disponibile

Tales of Vesperia PS4, PS5 - peso non disponibile

I giochi della collana PlayStation Classic sono disponibili solamente per gli abbonati con profilo PS Plus Premium. Tutti i giochi elencati qui sopra possono essere scaricati dalla tarda mattinata di martedì 20 febbraio con il consueto aggiornamento settimanale del PlayStation Store.

A febbraio gli abbonati PlayStation Plus qualsiasi livello possono anche scaricare gratis un pacchetto DLC per Call of Duty Warzone e MW3.