PlayStation Plus Extra Premium: quando escono i giochi di novembre e quanto pesano?

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di novembre 2023 per PS4 e PS5: ma quando escono e quanto spazio libero serve per installare i giochi PS Plus del mese? Facciamo chiarezza.

Iniziamo dicendo che tutti i giochi elencati di seguito sono disponibili per il download dal PlayStation Store dalla tarda mattinata di martedì 21 novembre, con la sola eccezione di Teardown, pubblicato il 15 novembre e scaricabile sin dal day one dagli abbonati con profilo Extra e Premium.

Giochi PS Plus Extra e Premium novembre 2023

Teardown PS5 14.59 GB

Dragon's Dogma Dark Arisen PS4 10.01 GB

Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxi Boost On PS4 8.94 GB

Dead Island Riptide Definitive Edition PS4 7.59 GB

Superliminal PS4, PS5 3.24 GB

Eiyuden Chronicle Rising PS4, PS5 5,59 GB

Nobunaga's Ambition Taishi PS4 7,21 G

Alternate Jake Hunter Daedalus The Awakening of Golden Jazz PS4 4,12 GB

River City Melee Mach!! PS4 2,4 GB

Nuovi giochi PlayStation Plus Premium

Grandia PS4, PS5 580 MB

Jet Moto PS4, PS5 380 MB

Up PS4, PS5 780 MB

Klonoa Phantasy Reverie Series PS4 e PS5 3,98 GB

PaRappa The Rapper 2 PS4 1,4 GB

Le dimensioni indicate possono variare in base alla presenza o meno di eventuali aggiornamenti o patch. Vi ricordiamo anche che i giochi PlayStation Plus Essential di novembre 2023 sono già disponibili: parliamo di Mafia 2 Definitive Edition, Aliens Fireteam Elite e Dragon Ball The Breakers.