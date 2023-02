PlayStation Plus Extra e Premium: quando escono e quanto pesano i giochi di febbraio?

PlayStation Plus Extra e Premium si apprestano a dare il benvenuto ad una delle infornate di videogiochi più corpose e memorabili da quando sono stati lanciati lo scorso anno. A capeggiarla c'è Horizon Forbidden West, ma non sono da meno neppure tutti gli altri. Le vostre console sono pronte ad accogliere cotanta abbondanza?

Tutti i nuovi videogiochi per PlayStation Extra e Premium verranno messi a disposizione per il download a partire da martedì 21 febbraio. Mancano pochissimi giorni, dunque fareste meglio a controllare se avete abbastanza spazio libero sulle vostre console PlayStation 4 e PS5 per scaricare i titoli di vostro interesse. Consultate la seguente lista per scoprirlo (grazie, PlayStation Game Size)!

Quanto pesano i giochi PlayStation Plus Extra di febbraio?

PlayStation Plus Extra

Horizon Forbidden West : PS4 90,970 GB - PS5 99,303 GB

: PS4 90,970 GB - PS5 99,303 GB The Quarry : PS4 64,493 GB - PS5 45,477 GB

: PS4 64,493 GB - PS5 45,477 GB Outriders : PS4 102,662 GB - PS5 55,948 GB

: PS4 102,662 GB - PS5 55,948 GB Scarlet Nexus : PS4 26,145 GB - PS5 17,598 GB

: PS4 26,145 GB - PS5 17,598 GB Borderlands 3 : PS4 63,017 GB - PS5 52,735 GB

: PS4 63,017 GB - PS5 52,735 GB The Forgotten City : PS4 ~11 GB - PS5 12,017 GB

: PS4 ~11 GB - PS5 12,017 GB Resident Evil 7 Biohazard : PS4 25,926 GB

: PS4 25,926 GB Tekken 7 : PS4 55,367 GB

: PS4 55,367 GB Ace Combat 7 Skies Unknown : PS4 45,977 GB

: PS4 45,977 GB Earth Defense Force 5 : PS4 ~18,8 GB

: PS4 ~18,8 GB Oninaki : PS4 4,792 GB

: PS4 4,792 GB Lost Sphear : PS4 4,899 GB

: PS4 4,899 GB I am Setsuna: PS4 1,599 GB

PlayStation Plus Premium

Destroy All Humans: PS4: ~24,5 GB

Non sono al momento note le dimensioni degli altri tre giochi in arrivo nel catalogo di PlayStation Premium, ossia i tre classici dell'era PS1 The Legend of Dragoon, Wild Arms 2 ed Harvest Moon Back to Nature, ma vista la loro anzianità potete senz'altro aspettarvi pesi contenuti.

Quali giochi scaricherete? Ne approfittiamo per ricordarvi che da qualche settimana sono disponibili al download anche i giochi mensili gratis di febbraio per PlayStation Plus Essential, ossia Evil Dead: The Game, OlliOlli World, Mafia Definitive Edition e l'espansione Oltre la Luce di Destiny 2.