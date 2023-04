PlayStation Plus Extra e Premium: quando vengono annunciati i giochi gratis di aprile?

Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus di aprile 2023 per gli abbonati Essential e si appresta a renderli disponibili da martedì 4 aprile, mancano all'appello però i giochi gratis del mese per gli abbonati Extra e Premium. Quando verranno svelati?

La data data da segnare sul calendario potrebbe essere quella di mercoledì 12 aprile, con i giochi che verranno resi disponibili poi a partire dal 18 aprile, esiste però anche la possibilità che Sony faccia slittare l'annuncio a mercoledì 19 rendendo disponibili i giochi dal martedì successivo (25 aprile) anche se in realtà si andrebbe forse troppo in avanti con il calendario, considerando che il 26 aprile verranno annunciati anche i giochi PlayStation Plus Essential di maggio 2023.

Dunque se i nostri calcoli sono corretti, Sony svelerà i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di questo mese il prossimo 12 aprile, subito dopo le festività di Pasqua. Al momento non ci sono rumor o indiscrezioni sui titoli della lineup e dunque non ci resta che attendere eventuali novità in merito.

Nel frattempo vi ricordiamo che dal 4 aprile gli abbonati PlayStation Plus (tutti i livelli) possono scaricare gratis Tails of Iron, Meet Your Maker e Sackboy Una Grande Avventura, tutti e tre disponibili in versione PS4 e PS5.