PlayStation Plus Extra e Premium: quando verranno annunciati i giochi gratis di dicembre?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Essentials di dicembre mentre non c'è ancora traccia dei giochi dedicati agli abbonati Premium ed Extra. Quando ne sapremo di più? Ecco la data da segnare sul calendario.

PlayStation fa sapere che "la lineup del catalogo dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre verrà rivelata nel corso di questo mese" e secondo un rapido calcolo la data più probabile per l'annuncio è quella del 14 dicembre, in questa occasione Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus Extra e Premium del mese.

Non sappiamo ancora quali saranno i giochi di dicembre, in rete non sono trapelati rumor di alcun tipo a riguardo, abbiamo però una certezza: Assassin's Creed Valhalla lascia PlayStation Plus, dal 20 dicembre il gioco Ubisoft non sarà più disponibile in catalogo per gli abbonati ai due tier superiori.

Dal 6 dicembre sono invece disponibili i giochi PlayStation Plus Essentials (anche per gli abbonati Extra e Premium), questo mese la lineup include Biomutant, Divine Knockout Ultimate Ultimate e Mass Effect Legendary Edition, pacchetto che contiene le edizioni rimasterizzate di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 con tutti (o quasi) i DLC pubblicati nel corso degli anni per i tre giochi Sci-Fi targati BioWare.