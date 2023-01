PlayStation Plus Extra e Premium: quando verranno annunciati i giochi di gennaio?

È cominciato un nuovo ricchissimo mese per PlayStation Plus, pronto ad offrire a tutti i suoi abbonati una marea di nuovi giochi. La selezione mensile per Essential è dietro l'angolo, mentre per i nuovi titoli per Extra e Premium bisognerà pazientare qualche altra settimana. Quando verranno annunciati?

I nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium vengono solitamente annunciati il terzo mercoledì del mese, dunque a questo giro possiamo aspettarci la loro presentazione nel corso della giornata di mercoledì 18 gennaio 2023. L'inserimento effettivo nel catalogo, invece, avviene sempre il martedì immediatamente successivo all'annuncio, dunque dovrebbe avvenire martedì 24 gennaio 2023, il tutto a meno di grossi stravolgimenti da parte di Sony.

PlayStation Plus Extra e Premium, ricordiamo, sono due piani aggiuntivi che Sony ha lanciato nel corso del 2022 appena trascorso. Extra (13,99 euro al mese, 39,99 euro al trimestre o 99,99 euro all'anno) aggiunge all'offerta base un vasto catalogo di giochi per PlayStation 4 e PS5; Premium (16,99 euro al mese, 49,99 euro al trimestre o 119,99 euro all'anno) include, oltre a tutti i contenuti dei piani precedenti, anche le versioni di prova dei giochi, lo streaming nel cloud e un catalogo di classici delle vecchie generazioni PlayStation. Il "vecchio" PlayStation Plus, invece, è stato ridenominato Essential e ora rappresenta il piano d'ingresso, comprensivo di tutti i vantaggi storici che tutti gli abbonati ben conoscono.

Per l'annuncio dei nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium, dunque, dovremo attendere quasi tre settimane, per fortuna i titoli da giocare non mancano affatto. A dicembre Sony ha messo a disposizione ben 18 giochi PS4 e PS5 per PlayStation Plus Extra, tra cui Far Cry 5, Mortal Shell e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, e 4 classici per PlayStation Plus Premium, incluso Heavenly Sword per PS3. Martedì 3 gennaio verranno invece lanciati i tre nuovi giochi mensili gratis per PlayStation Plus Essential, tra i quali spicca Star Wars Jedi: Fallen Order. Niente male, vero?