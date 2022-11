PlayStation Plus Extra e Premium: quando verranno annunciati i giochi di novembre?

Gli appuntamenti di PlayStation Plus per il mese di novembre non sono ancora terminati. Anche se i Giochi Mensili gratis per i piani dall'Essential in su sono già stati messi a disposizione martedì scorso, c'è ancora una pratica da sbrigare: l'annuncio dei nuovi giochi e classici per PlayStation Plus Extra e Premium!.

Quando verranno annunciati i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di novembre?

Sony ha ormai consolidato un modus operandi ben preciso anche per i neonati piani di PlayStation Plus, dunque possiamo affermare con una certa sicurezza che i nuovi giochi di Extra e Premium verranno presentati mercoledì 9 novembre. A meno di stravolgimenti improvvisi, l'annuncio dovrebbe apparire sul PlayStation Blog e sui canali social del publisher nipponico dopo le ore 17:00. Sarà nostra premura avvisarvi non appena le informazioni verranno rese pubbliche.

Quali sono e quando escono i nuovi giochi di novembre?

La nuova line-up per PlayStation Plus Extra e Premium verrà messa a disposizione dei rispettivi abbonati sei giorni dopo l'annuncio, dunque a partire da martedì 15 novembre. Potete aspettarvi una selezione di giochi PS4 e PS5 per i piani Extra e Premium, oltre ad una serie di classici prvenienti dalle precedenti generazioni PlayStation in esclusiva per Premium.

Anche se l'annuncio non è ancora stato effettuato, Sony già ha già fornito una succosa anticipazione confermando una serie di classici in arrivo: in occasione dei festeggiamenti del 20° anniversario di Ratchet & Clank, il catalogo di PlayStation Plus Premium si arricchirà con le versioni PS3 di Ratchet & Clank, Ratchet & Clank 2: Fuoco a Volontà, Ratchet & Clank 3, Ratchet & Clank: Gladiator e Ratchet & Clank: Armi di Distruzione. I cinque nuovi classici andranno ad unirsi ai già presenti Ratchet & Clank: Alla Ricerca del Tesoro, Ratchet & Clank: A Spasso nel Tempo, Ratchet & Clank: All 4 One, Ratchet & Clank: QForce e Ratchet & Clank: Nexus (PS3). Un indizio scovato recentemente in Corea del Sud ha inoltre suggerito il possibile arrivo di Syphon Filter 3, ma è ancora tutto da vedere.

Intanto, segnatevi anche i nomi dei giochi che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra il 15 novembre.