PlayStation Plus Extra e Premium: quando verranno annunciati i nuovi giochi di ottobre?

Ci siamo domandati che fine ha fatto l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2022 promesso apparentemente per fine settembre (anche se la dichiarazione di Sony può essere fraintesa, effettivamente). Adesso sembra esserci una data, e come previsto non è troppo lontana.

The Loadout sembra confermare la data del 12 ottobre come giorno scelto da Sony per l'annuncio dei nuovi giochi Premium ed Extra, i quali saranno poi disponibili dal 18 ottobre. Tutto come da copione insomma, nonostante il PlayStation Blog riporti la dicitura "La lineup del catalogo dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre verrà rivelata entro la fine del mese" in un post datato 28 settembre.

Parole che hanno portato a credere ad un annuncio entro la fine del mese di settembre ma così non è stato, dunque idealmente nulla è cambiato e l'annuncio arriverà a metà mese, come di consueto. Nel frattempo, Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus Essentials di ottobre 2022, questo mese gli abbonati potranno scaricare Hot Wheels Unleashed, Superhot e Injustice 2 in versione base.

A questi giochi, come detto, di dovranno aggiungere i titoli riservati agli abbonati di livello Extra e Premium, dovremo però attendere ancora qualche giorno per scoprirli.