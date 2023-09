Quando annunciano i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre?

Vi state preparando all'arrivo dei nuovi giochi di ottobre per PlayStation Plus Essential? Molto bene, però tenete presente che non è l'unico appuntamento da segnare sul calendario: il prossimo mese porterà con sé anche una nuova infornata di giochi per PlayStation Plus Extra e Premium! Curiosi di sapere quando verranno annunciati e lanciati?

Quando verranno annunciati i giochi di ottobre per PlayStation Plus Extra e Premium?

L'annuncio dei nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium è atteso alle ore 17:30 di mercoledì 11 ottobre, come sempre sulle pagine del Blog Ufficiale di PlayStation. Dopodiché, dovranno passare sei giorni prima di poterli scaricare: i titoli verranno infatti messi a disposizione per il download nella mattinata di martedì 17 ottobre.

PlayStation Plus: le date da ricordare a ottobre

Ricapitolando, ecco tutti gli appuntamenti del mese di ottobre per gli abbonati a PlayStation Plus:

Martedì 3 ottobre: lancio dei giochi di ottobre per PlayStation Plus Essential

Mercoledì 11 ottobre: annuncio dei giochi di ottobre per PlayStation Plus Extra e Premium

Martedì 17 ottobre: lancio dei giochi di ottobre per PlayStation Plus Extra e Premium

Avete preso nota di tutto? Benissimo! Nel frattempo, ricordatevi di aggiungere alla raccolta i giochi PS Plus Essential di settembre prima che vengano rimossi per sempre (spariranno lunedì 2 ottobre!) e continuate a godervi le novità di settembre per PS Plus Extra e Premium