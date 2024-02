PlayStation Plus Extra e Premium ora più ricchi: disponibili i giochi di febbraio 2024

Come già preannunciato da Sony negli scorsi giorni, sono adesso disponibili i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2024 che vanno ad arricchire i cataloghi con diverse nuove aggiunte interessanti e pronte per essere scoperte (o riscoperte) da tutti gli abbonati ai servizi.

Tutti i titoli aggiunti con questa ondata sono giocabili sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4, e per l'occasione ve li ricordiamo tutti quanti:

PlayStation Plus Extra

Assassin's Creed Valhalla

LEGO Jurassic World

LEGO Worlds

Need For Speed Unbound

Rogue Lords

Roguebook

Tales of Arise

Tales of Zestiria

The Outer Worlds Spacer's Choice Edition

PlayStation Plus Premium

Jet Rider 2

Resistance Retribution

Tales of Symphonia

Tales of Vesperia

Tra i grandi protagonisti della nuova ondata c'è sicuramente la serie di Tales targata Bandai Namco con l'arrivo di diversi esponenti sia più recenti che tra i classici del passato. Spazio anche ad Assassin's Creed Valhalla, mentre tra le chicche del passato riemerge Resistance Retribution pubblicato originariamente su PlayStation Portabile nel 2009. La nuova variegata selezione promette dunque di tenere compagnia piuttosto a lungo tutti i giocatori con diverse opere dalla qualità assicurata.

Ricordiamo nel frattempo che sono disponibili per il download gratuito i giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024: tra questi trova spazio anche Foamstars, sparatutto tutto incentrato su battaglie online multiplayer prodotto da Square Enix.