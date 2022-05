PlayStation Plus Extra e Premium ritardano di un giorno in Europa, ecco la nuova data

A fine aprile, Sony aveva annunciato la data di uscita del nuovo PlayStation Plus fissando l'arrivo dei profili Extra e Premium per il 23 maggio in Asia, il primo giugno in Giappone, il 13 giugno in Nord e Sud America e il 22 giugno in Europa. Adesso alcune date sono cambiate ma state tranquilli perché il ritardo è minimo.

Nella giornata di ieri sono stati annunciati tutti i giochi di PlayStation Plus Premium ed Extra, su PlayStation Blog è stata pubblicata anche una nota che fissa le nuove date di avvio del servizio:

"Manca soltanto una settimana al lancio: si comincerà in Asia il 24 maggio, seguirà il Giappone il 2 giugno, il Nord e Sud America il 13 giugno, e infine Europa, Australia e Nuova Zelanda il 23 giugno."

Rispetto alle date precedentemente annunciate, il ritardo è minimo e per quanto riguarda l'Europa, PlayStation Plus Premium e PlayStation Plus Extra saranno disponibili dal 23 giugno anziché dal 22 giugno, probabilmente solamente per una questione legata al fuso orario. Anche il lancio in Asia ritarda di un giorno, così come il debutto in Giappone, mentre nulla cambia per quanto riguarda gli Stati Uniti ed il Sud America.

Per quanto riguarda i giochi, Sony ha promesso nuovi giochi ogni due settimane per gli abbonati Extra e Premium mentre gli iscritti Essentials continueranno a ricevere tre giochi gratis ogni primo martedì del mese.