PlayStation Plus Extra Premium: Sony annuncia i nuovi giochi di luglio

Come da copione, Sony Interactive Entertainment ha annunciato oggi i nuovi giochi di luglio 2023 per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium, i quali possono mettere le mani su una valanga di giochi per PS4 e PS5 tra cui The Ascent e SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated.

I nuovi giochi del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium sono disponibili per il download da martedì 18 luglio 2023, la lista include It Takes Two, Sniper Elite 5, Undertale e World War Z. Siete soddisfatti della lineup del mese di luglio? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium Luglio 2023

It Takes Two PS4, PS5

Sniper Elite 5 PS4, PS5

Snowrunner PS4, PS5

World War Z PS4, PS5

The Ascent PS4, PS5

Undertale PS4

SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated PS4

Melty Blood Type Lumina PS4

Dysmantle PS4, PS5

Circus Electrique PS4

Dynasty Warriors 9 PS4

Samurai Warriors 5 PS4

My Little Pony A Maretime Bay Adventure PS4, PS5

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R PS4, PS5

Monster Jam Steel Titans PS4

PlayStation Plus Premium

