PlayStation Plus Extra e Premium: nuovi giochi gratis di ottobre, da GTA ad AC Odyssey

L'attesa per l'annuncio dei nuovi giochi PS Plus Extra e Premium di ottobre è finita. Dalle pagine del PS Blog, Sony Interactive Entertainment stila finalmente l'elenco dei videogiochi che saranno disponibili 'gratuitamente' a ottobre per tutti gli iscritti ai tier Extra e Premium di PlayStation Plus.

L'offerta 'ottembrina' confezionata dal colosso tecnologico giapponese per tutti gli abbonati a PS Plus Extra e Premium sembra essere davvero molto ricca, a giudicare dall'importanza dei titoli scaricabili dagli iscritti al servizio.

Tra i giochi fruibili 'gratis' troviamo ad esempio Assassin's Creed Odyssey, GTA Vice City Definitive Edition, Inside, The Medium e Dragon Quest Builders, sia il primo che il secondo capitolo. Per quanto concerne i Giochi Classici per gli utenti PS Plus Premium, a ottobre il catalogo dei titoli accessibili dagli abbonati comprende le remaster di Yakuza 3, 4 e 5, Limbo, Castlevania Lords of Shadow e Ultra Street Fighter 4.

PlayStation Plus Extra e Premium - Catalogo dei Giochi di ottobre 2022

GTA Vice City (Definitive Edition)

Dragon Quest XI

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Syndicate

Assassin's Creed 3

Assassin's Creed Chronicles: China, India, Russia

Dragon Quest Builders 1+2

Dragon Quest Heroes 1+2

Inside

The Medium

Naruto to Boruto

Hohokum

PlayStation Plus Premium - Giochi Classici di ottobre 2022

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Limbo

Ultra Street Fighter 4

Castlevania: Lords Of Shadow

Everyday Shooter

Come sottolineano i curatori del PlayStation Blog, tutti i videogiochi appena elencati saranno disponibili senza ulteriori costi per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium a partire da martedì 18 ottobre su PS4 e PlayStation 5.