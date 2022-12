PlayStation Plus Extra e Premium: Vice City e Sine Mora EX escono dal catalogo a febbraio

Dopo aver visto quali sono i giochi PlayStation Plus Extra e Premium in uscita dal catalogo a gennaio 2023 arriva ora anche la lista dei giochi che non saranno più disponibili da febbraio e marzo del prossimo anno.

Il 17 gennaio non saranno più disponibili Bound by Flame, The Last Tinker City, The Council, Space Hulk Tactics, Shiness The Lightning Kingdom, Electronic Super Joy, Seasons After Fall, Leo's Fortune, Masters of Anima, Enigmatis e The Ghosts of Maple Creek e JumpJet Rex.

Il 21 febbraio invece verranno rimossi i seguenti giochi:

Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition

Agatha Christie The ABC Murders

Rad Rodgers

Sine Mora EX

SkyDrift Infinity

Sparkle Unleashed

The Book of Unwritten Tales 2

The Turing Test

Da segnalare che WWE 2K22 verrà rimosso il 13 marzo 2023, restando disponibile poco più di due mesi considerando che farà il suo debutto il 3 gennaio 2023.

Sono ora disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2022, questo mese la lineup per gli abbonati ai due livelli superiori di PS Plus include tra gli altri Far Cry 5, Mortal Shell, Judgment, Far Cry New Dawn, Gigantosaurus The Game, Pillars of Eternity II Deadfire Ultimate Edition, Worms W.M.D., The Escapists 2, Ridge Racer 2, Yakuza Like a Dragon, Yakuza 6 The Song of Life, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.