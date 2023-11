PlayStation Plus Extra e Premium: anche Yakuza tra i giochi in uscita dal catalogo

In attesa che arrivino i nuovi giochi di novembre per gli utenti PlayStation Plus Extra e Premium, un noto leaker ha svelato quali saranno i titoli che lasceranno la libreria nel corso dei prossimi giorni.

A fare questa anticipazione è stato PlayStation Game Size, il popolare account X (l'ex Twitter) che è solito scrutare nel database di Sony alla ricerca di informazioni inedite.

Ecco quali sono gli undici giochi in uscita dal catalogo del servizio:

Caladrius Blaze

Damascus Gear: Operation Tokyo HD Edition

El Hijo - A Wild West Tale

Foreclosed

Friday the 13th

Legends of Ethernal

La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor

La Terra di Mezzo: L'ombra della Guerra

The Escapists 2

Yakuza 6: The Song of Life

Yakuza: Like a Dragon

Come potete leggere nell'elenco, i quattro prodotti più famosi tra quelli in uscita sono gli ultimi due episodi della serie principale di Yakuza (ossia il sesto e il settimo episodio) e i due giochi a tema Il Signore degli Anelli ad opera di Monolith. Se avete scaricato uno di questi prodotti e siete vicini al completamento, quindi, vi suggeriamo di terminarli prima che spariscano dalla libreria del servizio.

In attesa di scoprire quali saranno i giochi di dicembre per tutti e tre i tier del servizio, vi ricordiamo che c'è stato un problema con le offerte del Black Friday e gli abbonamenti a PlayStation Plus.