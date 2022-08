PlayStation Plus Extra e Premium: da Yakuza a Metro Exodus, ecco i giochi gratis di agosto

I recenti leak sui nuovi giochi gratis su PS Plus ad agosto trovano parziale conferma con l'annuncio, da parte dei curatori del PlayStation Blog, dell'elenco completo dei titoli destinati ad approdare nel Catalogo digitale degli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium nel corso del mese di agosto 2022.

La lista condivisa dai curatori del "blog istituzionale" di SIE certifica quanto descritto nelle scorse settimane dal colosso tecnologico giapponese, ovvero l'ingresso dei giochi di Yakuza su PS Plus. Gli iscritti ai tier Extra e Premium possono ripercorrere la storia recente della saga culto di SEGA immergendosi nelle atmosfere di titoli del calibro di Yakuza 0 e Yakuza Kiwami (sia il primo che il secondo capitolo).

L'elenco snocciolato dal PS Blog statunitense cita anche lo sparatutto open world di Ubisoft Ghost Recon Wildlands, il survival horror in multiplayer asimmetrico Dead by Daylight e la frizzante avventura Bugsnax.

A partire dalla giornata di martedì 16 agosto, tutti gli abbonati al nuovo PS Plus Extra o Premium potranno accedere "gratuitamente" su PS4 e PlayStation 5 anche a Everspace, Metro Exodus, Trials of Mana, UNO, Monopoly Madness e Monopoly Plus. Cosa ne pensate dei nuovi giochi in arrivo ad agosto su PlayStation Plus Extra e Premium? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Metro Exodus, il kolossal sparatutto ad ambientazione post-apocalittica di 4A Games e Deep Silver.