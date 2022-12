PlayStation Plus Extra: quando escono e quanto pesano i giochi di dicembre?

PlayStation Plus ha ancora parecchie cartucce da sparare prima della fine del 2022, dal momento che tra pochi giorni vedrà l'arrivo di una marea di titoli per il piano Extra. Siete pronti ad accoglierli? Scopriamo assieme quando verranno lanciati e quanto spazio occupano su PlayStation e PS5

I nuovi giochi per PlayStation Plus Extra verranno messi a disposizione a partire da martedì 20 dicembre, con l''unica eccezione di WWE 2K22, che si unirà al catalogo con qualche settimana di ritardo, il 3 gennaio 2023 per la precisione. A seguire trovate la lista con tutti i giochi previsti e il relativo peso sui dischi d'archiviazione di PS4 e PS5 (grazie, PlayStation Game Size):

WWE 2K22: PS4 52,605 GB

Mortal Shell: PS4 7,808 GB | PS5 4,862 GB

Far Cry 5: PS4 38,602 GB

Far Cry New Dawn: PS4 23,005 GB

Far Cry Primal: PS4 13,069 GB

Yakuza 6 The Song of Life: PS4 36,540 GB

Yakuza: Like a Dragon: PS4 52,073 GB | PS5 43,621 GB

Judgment: PS4 30,781 GB | PS5 29,944 GB

La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor: PS4 35,815 GB

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra: PS4 52,596 GB

Evil Genius 2: PS4 ~16,6 GB | PS5 10,015 GB

The Pedestrian: PS4 2,780 GB | PS5 955 MB

Adventure Time I Pirati dell'Enchiridion: PS4 3,716 GB

Worms W.M.D: PS4 5,324 GB

The Escapists 2: PS4 5,985 GB

Pillars of Eternity II Deadfire Ultimate Edition: PS4 ~36 GB

Gigantosaurus The Game: PS4 ~1,5 GB

Ben 10: Power Trip: PS4 3,425 GB | PS5 832 MB

Quali giochi scaricherete la prossima settimana? Le vostre console sono già pronti ad accoglierli? Ricordiamo che il 20 dicembre verranno lanciati anche quattro classici per gli abbonati a PlayStation Plus Premium, ossia Heavenly Sword per PS3, Ridge Racer 2 per PSP, Pinball Heroes per PSP e Oddworld: Abe's Exoddus e PS1. Sono invece già disponibili da diverse settimane i tre giochi mensili gratis per PlayStation Plus Essential, tra i quali è compreso pure Mass Effect Legendary Edition.