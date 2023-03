PlayStation Plus Extra: quando escono e quanto pesano i giochi di marzo?

Guardando alla monumentale lista dei giochi di marzo per PlayStation Plus Extra e Premium, una cosa ci è apparsa subito chiara: servirà parecchio spazio sull'hard disk di PlayStation 4 e sull'SSD di PS5 per far posto a tutti quei titoli!

Nell'attesa che vengano messi a disposizione nella giornata di martedì 21 marzo, controllate se la vostra console è già pronta ad accogliere i giochi di vostro interesse.

Quanto pesano i giochi PS4 e PS5 per PlayStation Plus Extra?

Tchia | PS4 & PS5, peso ancora sconosciuto (debutta in Extra e Premium al day one)

| PS4 & PS5, peso ancora sconosciuto (debutta in Extra e Premium al day one) Uncharted Raccolta Eredità dei Ladri | PS5 67.322 GB

| PS5 67.322 GB Ghostwire Tokyo | PS5 19.432 GB

| PS5 19.432 GB Life Is Strange: True Colors | PS4 24.461 GB - PS5 14.055 GB

| PS4 24.461 GB - PS5 14.055 GB Dragon Ball Z: Kakarot | PS4 61.959 GB - PS5 41.276 GB

| PS4 61.959 GB - PS5 41.276 GB Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction | PS4 42.362 GB - PS5 64.616 GB

| PS4 42.362 GB - PS5 64.616 GB Immortals Fenyx Rising | PS4 28.207 GB (-2 GB in alcune regioni) - PS5 30.543 GB

| PS4 28.207 GB (-2 GB in alcune regioni) - PS5 30.543 GB Haven | PS4 6.130 GB - PS5 4.609 GB

| PS4 6.130 GB - PS5 4.609 GB Life is Strange 2 | PS4 54.056 GB (Gioco base 24.746 GB - Episodio 2 5.658 GB - Episodio 3 6.646 GB - Episodio 4 7.636 GB - Episodio 5 9.370 GB)

| PS4 54.056 GB (Gioco base 24.746 GB - Episodio 2 5.658 GB - Episodio 3 6.646 GB - Episodio 4 7.636 GB - Episodio 5 9.370 GB) NEO: The World Ends with You | PS4 9.766 GB

| PS4 9.766 GB Street Fighter V Champion Edition | PS4 40.633 GB

| PS4 40.633 GB Final Fantasy Type-0 HD | PS4 23.481 GB

| PS4 23.481 GB Untitled Goose Game | PS4 1.732 GB

| PS4 1.732 GB RAGE 2 | PS4 58.777 GB

Quali giochi scaricherete? Non essendo ancora disponibile sul mercato, il peso di Tchia non è ancora noto. I ragazzi della Nuova Caledonia di Awaceb hanno infatti scelto di mettere a disposizione la loro avventura nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium immediatamente al day one. Non è inoltre ancora ben chiaro se Dragon Ball Z Kakarot verrà messo a disposizione in duplice versione PS4 e PS5, dal momento che sul PlayStation Blog non è specificato. Noi crediamo di sì, ma la certezza l'avremo solamente martedì 21 marzo, quando verranno messi a disposizione i giochi per tutti gli abbonati.

A proposito di PlayStation Premium, segnaliamo che gli abbonati al piano più costoso del servizio di Sony riceveranno anche tre classici, ossia Ridge Racer Type 4 per PS1, Ape Academy 2 per PSP e Syphon Filter: Dark Mirror per PSP. Il loro peso non è ancora noto, ma aspettatevi dimensioni piuttosto contenute.