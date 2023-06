PlayStation Plus Extra: quando escono e quanto pesano i giochi di giugno?

Siete pronti ad accogliere i nuovi videogiochi PS4 e PS5 per PlayStation Plus Extra? Ecco tutto ciò che dovete sapere per prepararvi al loro arrivo: elenco completo, data di lancio e dimensione di tutti i titoli annunciati!

Quando escono i giochi di giugno per PlayStation Plus Extra?

Seguendo una tabella di marcia ormai consolidata, i nuovi videogiochi mensili per PlayStation Plus Extra sono stati annunciati mercoledì 14 giugno e verranno messi a disposizione per il download di tutti gli abbonati a Extra e Premium su PS4 e PS5 da martedì 20 giugno.

Quanto pesano i giochi di giugno per PS Plus Extra?

Sony non si è affatto trattenuta preparando una selezione di ben 24 titoli, dunque mai come questa volta è importante gestire lo spazio a disposizione su hard disk, nel caso di PlayStation 4, e SSD, per quanto riguarda PS5. Ecco quanto pesano i giochi di giugno per PlayStation Plus Extra (grazie, come sempre, a PlayStation Game Size):

Inscryption | PS4: 7.321 GB - PS5: 2.229 GB

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge | PS4: 1.293 GB - PS5: 1.024 GB

Elex 2 | PS4: 27.946 GB - PS5: 25.573 GB

Soulstice | PS5: 21.783 GB

Far Cry 6 | PS4: 103.221 GB - PS5: 101.790 GB

Killing Floor 2 | PS4: 47.861 GB

Deus Ex: Mankind Divided | PS4: 40.751 GB

Tacoma | PS4: 2.406 GB

Rogue Legacy 2 | PS4: ~1.5 GB - PS5: ~1 GB

The Talos Principle: Deluxe Edition | PS4: 4.830 GB

Thief | PS4: 20.130 GB

Carto | PS4: 3.764 GB

MX vs ATV Legends | PS4: 35.005 GB - PS5: 29.855 GB

Redout 2 | PS4: 18.485 GB - PS5: 17.156 GB

A Hat in Time | PS4: 11.775 GB

Forager | PS4: 300.5 MB

Lonely Mountains: Downhill | PS4: 1.607 GB

The Wild at Heart | PS4: ~4.5 GB

PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay | PS4: 5.380 GB - PS5: 2.320 GB

My Friend Peppa Pig | PS4: ~6.5 GB - PS5: ~1.3 GB

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace - PS4: ~4 GB - PS5: ~1 GB

Dodgeball Academia | PS4: ~1 GB

Vampire: The Masquerade Coteries of New York | PS4: ~6 GB

Hundred Days: Winemaking Simulator | PS4: ~3 GB - PS5: ~1 GB

Quali giochi scaricherete? Le vostre console sono pronte per accoglierli? Già che ci siamo, vi ricordiamo che martedì 20 giugno verranno aggiunti anche tre nuovi classici per PlayStation Plus Premium, ossia Killzone Liberation per PSP, Herc's Adventures per PS1 e Worms per PS1. L'annuncio dei giochi di luglio per PlayStation Plus Essential è invece atteso alle 17:30 di mercoledì 28 giugno.