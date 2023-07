PlayStation Plus Extra: quando escono e quanto pesano i giochi di luglio?

Sony ha finalmente tolto i veli alla line-up di giochi di luglio per PlayStation Plus Extra, che si è rivelata essere quantitativamente inferiore a quella che l'ha preceduta ma non certo debole dal punto di vista qualitativo. Curiosi di scoprire quando escono e quanto spazio occupano su PS4 e PlayStation 5? Siete nel posto giusto!

Quando escono i nuovi giochi per PlayStation Plus Extra?

Sono ben quindici i nuovi giochi per PlayStation Plus Extra, tutti quanti destinati ad arrivare nel catalogo del servizio in abbonamento nel corso della giornata di martedì 18 luglio.

Avete dunque una settimana di tempo per controllare se avete abbastanza spazio per ospitarle ed eventualmente cancellare i titoli che non giocate più per trovar loro un posticino sull'SSD di PlayStation 5 o sull'HDD di PS4.

Quanto pesano i giochi di luglio per PlayStation Plus Extra?

Sony ha preparato una line-up varia e corposa composta da videogiochi adatti a tutti i palati, spaziando da produzioni indipendenti fino ad arrivare a prodotti dai budget più ambiziosi. Non risultano essere presenti giochi eccessivamente grossi, ad eccezione della versione PlayStation 5 di Sniper Elite 5 che piccola non può certamente essere definita. State tranquilli in ogni caso, nulla a che vedere con i 200 e passa GB richiesti da COD Black Ops Cold War per PlayStation Plus Essential!

It Takes Two | PS4 37,350 GB - PS5 45,459 GB Sniper Elite 5 | PS4 59,458 GB - PS5 91,471 GB Snowrunner | PS4 27,245 GB - PS5 22,307 GB World War Z | PS4 46,775 GB - PS5 21,588 GB The Ascent | PS4 26,076 GB - PS5 18,074 GB Dysmantle | PS4 3,224 GB - PS5 1,479 GB Undertale | PS4 358 MB Melty Blood: Type Lumina | PS4 7,113 GB SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated | PS4 15,857 GB Samurai Warriors 5 | PS4 ~12,800 GB Dynasty Warriors 9 | PS4 48,593 GB Circus Electrique | PS4 ~7,600 GB My Little Pony: A Maretime Bay Adventure | PS4 3,410 GB - PS5 2,140 GB Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R | PS4 ~4,800 GB - PS5 4,711 GB Monster Jam Steel Titans | PS4 ~16,500 GB

Quanti giochi scaricherete? Avete abbastanza spazio libero per accoglierli? Già che ci siamo, segnaliamo che martedì 18 luglio arrivano anche tre nuovi classici per gli abbonati PlayStation Plus Premium, ossia Gravity Crash Portable per PS1 e Twisted Metal 1 & 2 per PS1 (questi ultimi strategicamente piazzati per spianare la strada alla serie TV di Twisted Metal).