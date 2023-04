PlayStation Plus Extra fa un regalo di Pasqua: spunta a sorpresa un gioco Zelda-like

Sony ha fatto un piccolo regalo di Pasqua a tutti gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium aggiungendo senza alcun preavviso un nuovo gioco al catalogo. Curiosi di scoprire di quale si tratta? Continuate a leggere!

Stiamo parlando di Anodyne, un gioco zelda-like che adesso fa a tutti gli effetti parte della selezione di PlayStation Plus Extra, risultando dunque accessibile anche a tutti gli iscritti al piano più costoso, Premium. C'è da dire che un tempo il gioco di Analgesic Productions faceva parte della selezione di PlayStation Now, prima di sparire dal catalogo in concomitanza con il rebranding a Extra e Premium. Il suo, dunque, può essere considerato dagli abbonati di lunghissima data come un gradito ritorno.

Ispirato alle classiche avventure a 16-bit, Anodyne racconta la storia di Young, un giovane che intraprende un viaggio nelle aree urbane, naturali e astratte del suo stesso subconscio. Accompagnato da una colonna sonora malinconica e circondato da un'atmosfera grottesca, dovrà affrontare dungeon ispirati all'epoca d'oro del Game Boy, sconfiggere nemici e risolvere enigmi per approfondarsi nella sua mente.

Anodyne può essere considerato come un piccolo antipasto, dal momento che la portata principale di questo mese verrà servita tra qualche settimana. L'annuncio dei nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium dovrebbe avvenire nella giornata di mercoledì 12 aprile, con un lancio previsto per martedì 18 aprile.